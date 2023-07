FOTO e VIDEO - Ritiro Roma: sorrisi e lavoro nella seduta mattutina. Solbakken a parte

Prosegue il lavoro di preparazione estiva della Roma in Portogallo, nel ritiro ad Albufeira, in vista dell'inizio della prossima stagione: il primo appuntamento ufficiale per i giallorossi sarà in campionato contro la Salernitana il 20 agosto.

Nel frattempo la squadra si allena per l'ultimo test previsto in Portogallo contro il Farense in programma mercoledì sera. Tra i sorrisi la Roma si è allenata al mattino: Mancini in campo con la mascherina protettiva, Solbakken ha lavorato a parte. Seduta individuale anche per Matic e Pisilli come normale gestione dei carichi.