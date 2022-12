Roma-Cadice: lieve infortunio nel riscaldamento per Karsdorp dopo un contrasto con Zaniolo. Nessun problema per l'olandese (FOTO)

La Roma alle 20.00 affronta all'Estadio Municipal di Albufeira il Cadice nella prima delle tre amichevoli in programma durante il ritiro in Portogallo in vista della ripresa del campionato. Durante il riscaldamento Rick Karsdorp, schierato dal 1', ha accusato un lieve infortunio dopo un contrasto con Nicolò Zaniolo: l'olandese si è accasciato al suolo, circondato dai compagni, e dopo il breve intervento dello staff medico giallorosso si è ripreso.