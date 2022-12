Ritiro Portogallo: squadra e staff hanno seguito la finale del Mondiale, poi esultanza per il rigore e la vittoria di Dybala

In ritiro fino al 22 dicembre in Portogallo in vista della ripresa del campionato, la squadra e lo staff della Roma hanno visto tutti insieme in una sala del resort Sao Rafael Atlantico la finale del Mondiale in Qatar, vinta dall'Argentina contro la Francia per 7-5 dopo i calci di rigore. Poi hanno esultato per il rigore realizzato da Paulo Dybala e per la vittoria finale del 21 giallorosso.

