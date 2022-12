Ritiro Portogallo: seduta individuale per Wijnaldum, Belotti, Tahirovic e Darboe. Lavoro in hotel per il resto della squadra

DA ALBUFEIRA MDR - Quinto giorno di lavoro in Portogallo per la Roma, che questa sera sarà attesa dalla seconda amichevole contro il Casa Pia. Come accaduto anche nei giorni scorsi, Wijnaldum, Tahirovic e Darboe, a cui oggi si è aggiunto Belotti, si sono recati al campo di allenamento per svolgere delle sedute personalizzate. Il resto della squadra, invece, ha svolto un risveglio muscolare in hotel. I giallorossi saranno a riposo nel pomeriggio: alle 20 il test con il Casa Pia.