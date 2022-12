Ritiro Portogallo, ROMA-RKC WAALWIJK: giallorossi con la difesa a quattro nel primo tempo, Mou sempre seduto in panchina

DA ALBUFEIRA MDR - La Roma è tornata a utilizzare la difesa a quattro. Nel primo tempo dell'amichevole contro il RKC Waalwijk, infatti, José Mourinho, ha optato per lo schieramento che prevede due difensori centrali e due esterni bassi in entrambe le fasi, sia in quella difensiva che in quella offensiva. Lo Special One, che non si è mai alzato dalla panchina durante la prima frazione, stabilendo probabilmente un record da quando allena la Roma, ha schierato Kumbulla e Ibanez al centro della difesa, con Celik sulla destra e Zalewski sulla sinistra. Entrambi gli esterni hanno partecipato alla manovra offensiva giallorossa, ma l'italo-polacco ha spinto sicuramente di più rispetto al turco, andando anche vicino al gol con un destro dal limite che ha colto il palo.

Nella ripresa, la Roma è tornata a campo con la consueta linea a tre formata da Mancini, Kumbulla e Ibanez, con Karsdorp e Spinazzola sulla linea dei centrocampisti.