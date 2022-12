Continua il ritiro della Roma in Portogallo. All'indomani della sconfitta in amichevole contro il Cadice, la squadra di José Mourinho è appena partita dall'hotel per recarsi all'allenamento odierno, previsto per le ore 16 italiane. È presente anche Andrea Belotti, che si recherà al campo con i compagni. La sessione sarà chiusa sia alla stampa che ai tifosi, che oggi non avranno dunque occasione di vedere i propri beniamini al lavoro.