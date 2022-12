Ritiro Portogallo: nessun esame previsto per Pellegrini. Da valutare Smalling

Ha lasciato qualche strascico fisico l'amichevole giocata ieri dalla Roma contro il Casa Pia. Lorenzo Pellegrini è uscito alla mezz'ora per un problema alla tibia sinistra; così come Smalling, che ha accusato una distorsione alla caviglia sinistra. Giungono comunque buone notizie dal ritiro portoghese: per quanto riguarda il capitano non è previsto alcun esame strumentale. Le condizioni di Chris Smalling, invece, verranno valutate ma non destano preoccupazione: non è esclusa la sua presenza per la terza amichevole contro il RKC Waalwijk .