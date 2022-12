Prosegue il lavoro della Roma in Algarve in vista della ripresa del campionato: in Portogallo, dopo il test col Cadice, i giallorossi affronteranno in amichevole anche Casa Pia e RKC Waalwijk. La squadra domani si allenerà al mattino, alle 11.00, ad Albufeira e come oggi la seduta andrà in scena a porte chiuse.

LR24