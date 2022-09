Ritiro Roma: una delegazione giallorossa è in Giappone per definire gli ultimi dettagli della tournée in programma a novembre

Si avvicina sempre di più il Mondiale in Qatar, che andrà in scena dal 20 novembre al 18 dicembre. La competizione verrà disputata per la prima volta nei mesi invernali, motivo per cui i campionati saranno interrotti. Diverse società calcistiche, quindi, per non perdere completamente il ritmo gara e la forma fisica stanno organizzando dei ritiri e tra queste vi è anche la Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Andrea Di Carlo, una delegazione giallorossa è arrivata in Giappone per definire gli ultimi dettagli della tournée che i capitolini svolgeranno a novembre in terra nipponica.

?? Una delegazione giallorossa è arrivata in #Giappone per definire gli ultimi dettagli della tournée che vedrà protagonista la #ASRoma a novembre. A breve i dettagli su @rep_roma — Andrea Di Carlo (@Andrea_DiCarlo) September 20, 2022