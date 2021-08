VIDEO - Ritiro Roma: penultimo giorno in Portogallo, gli highlights delle partitelle

La seconda parte della preparazione della Roma si avvia alla conclusione. Oggi penultimo giorno di lavoro allo stadio Bela Vista di Parchal per i giallorossi, che tra due giorni avranno il test con il Betis Siviglia che chiuderà il ritiro. Oggi giornata di lavoro con il pallone agli ordini di Mourinho. La squadra ha svolto una serie di partitelle a campo ridotto. Sei sfide in totale con la squadra divisa in tre schieramenti: alla fine la spuntano i gialli guidati da Dzeko e Mkhitaryan.