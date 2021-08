VIDEO - Ritiro Roma: Pellegrini scherza con Kumbulla dopo l'errore che gli ha regalato il gol finale della partitella

La Roma agli ordini di José Mourinho prosegue la preparazione in Portogallo in vista della prossima stagione. I giallorossi, che scenderanno in campo nella giornata di domani contro il Belenenses, questo pomeriggio hanno svolto il consueto allenamento sotto gli occhi vigili dello Special One. Il gruppo lavora duramente ma sembra essere più unito che mai, come dimostrano le immagini di questa mattina in cui dopo un errore di Kumbulla, Pellegrini sigla il gol finale della partitella a campo ridotto. Subito dopo aver realizzato il capitano giallorosso corre a scherzare insieme al compagno di squadra.