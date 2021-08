ROMA-RAJA, la formazione ufficiale: Debutto per Vina, Zaniolo, Mkhitaryan ed El Shaarawy a supporto di Shomurodov. Squadra arrivata allo stadio (FOTO e VIDEO)

DALLO STADIO OLIMPICO FEDERICO LEONI - Si va in scena per le prove generali: alle 20.45 la Roma di Josè Mourinho scende in campo per affrontare il Raja Club Athletic nell'ultimo test prima dell'inizio della stagione - giovedì il debutto in Conference contro il Trabzonspor, domenica il match contro la Fiorentina -. La redazione de LaRoma24.it seguirà in diretta le tappe di avvicinamento al match e l'ultima amichevole di questo precampionato.

LIVE

19.29 - Ecco l'11 ufficiale della Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov





19.24 - Un video pubblicato su Twitter dalla Roma, invece, testimonia l'entrata dei giocatori giallorossi nella pancia dell'Olimpico

19.16 - A circa un'ora e mezza dal fischio d'inizio, la squadra arriva allo Stadio Olimpico con il nuovo pullman marchiato As Roma.

19.06 - Sono circa un centinaio i tifosi del Raja - scortati dalle forze dell'ordine - presenti nelle vicinanze dello Stadio Olimpico.