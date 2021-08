Roma-Raja: tutti a disposizione di Mourinho tranne Villar e Spinazzola

Si avvicina la presentazione ufficiale della nuova Roma all'Olimpico. Stasera, alle 20.45, i giallorossi affronteranno i marocchini del Raja Athletic Club, a meno di una settimana dal debutto stagionale in Conference League contro il Trabzonspor. Secondo quanto apprende la redazione de LaRoma24.it tutti i giocatori, fatta eccezione per Gonzalo Villar e Leonardo Spinazzola, saranno a disposizione di Josè Mourinho per l'ultimo test di questo precampionato. Presente dunque anche Lorenzo Pellegrini, che nei giorni scorsi aveva dovuto fare i conti con un problema muscolare.

LR24