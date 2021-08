Roma-Raja: lungo colloquio tra Mourinho e Carles Perez al momento della sostituzione

Gara particolare per Carles Perez, che, nell'amichevole contro il Raja Casablanca è entrato al minuto 46 della ripresa, trovando il gol del 4-0 all'86' e venendo poi sostituito da Josè Mourinho per far spazio al giovane Tripi.. Lo spagnolo ha chiesto spiegazioni al momento del cambio, con Josè Mourinho che, con molta tranquillità e il sorriso sulle labbra, gli ha spiegato la scelta. Il colloquio tra i due è continuato anche al rientro negli spogliatoi.