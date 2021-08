Ritiro Roma: Veretout torna a lavorare progressivamente con il gruppo

La Roma è scesa in campo questa mattina per svolgere il primo dei due allenamenti che il tecnico José Mourinho ha in programma per la giornata di oggi. Il portoghese può finalmente sorridere per il recupero di Jordan Veretout. Il centrocampista francese infatti, che era alle prese con un infortunio che lo costringeva a lavorare singolarmente, continua a svolgere giorno dopo giorno sempre maggior lavoro con il gruppo. Discorso diverso per Cristante, aggregatosi ieri alla squadra, che dopo il riscaldamento ha svolto una seduta individuale.