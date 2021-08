Ritiro Roma: seduta personalizzata per Veretout, Shomurodov e Cristante dopo l'amichevole col Belenenses

Non hanno preso parte all'amichevole col Belenenses ne Jordan Veretout, alle prese col recupero dall'infortunio muscolare, ne Cristante e Shomurodov, arrivati negli ultimi giorni nel ritiro portoghese. Terminata la gara, i tre sono scesi in campo per svolgere una seduta personalizzata. In campo anche alcuni giovani che hanno avuto un minutaggio limitato nell'amichevole e si sottopongono al lavoro guidato dal preparatore Rapetti.