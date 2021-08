Ritiro Roma: in attesa dell'ufficialità Shomurodov lavorerà da solo al Tivoli Resort

In attesa che la Roma ufficializzi il suo acquisto, Shomurodov è già in Portogallo pronto ad iniziare a lavorare con i suoi nuovi compagni. Il giocatore è atterrato nella serata di ieri insieme a Bryan Cristante. L'uzbeko però non potrà ancora allenarsi con la squadra, per questo motivo all'interno del Tivoli Resort, l'albergo in cui si trovano gli uomini di Mourinho, la sala che il gruppo utilizza solitamente per il risveglio muscolare è stata adibita per ospitarlo e permettergli di allenarsi seguendo le indicazioni dei preparatori atletici.