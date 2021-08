Ritiro Roma: il programma degli ultimi giorni in Portogallo. Domani seduta alle 17, venerdì alle 10, poi la partenza per Siviglia

Con l'amichevole di oggi contro il Belenenses, si chiude il ciclo di amichevoli della Roma in Portogallo che venerdì si sposterà in Spagna per la sfida al Betis Siviglia (sabato alle 22). Mourinho lascerà il pomeriggio libero alla squadra dopo la gara di stamattina, con il prossimo allenamento previsto alle 17 di domani.

Venerdì, poi, la Roma si allenerà alle 10 per l'ultima volta nell'Algarve: dopo pranzo, infatti, è prevista la partenza in pullman per Siviglia, per un viaggio che durerà circa 3 ore.

LR24