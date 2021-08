Ritiro Roma: Cristante pronto a lavorare con il gruppo. Shomurodov dovrà attendere l'ufficialità

La Roma si prepara a scendere in campo in Portogallo per continuare a lavorare in vista della prossima stagione. La squadra di José Mourinho svolgerà nella giornata di oggi una doppia seduta, una in programma questa mattina alle ore 10 e una questo pomeriggio alle 17. Si aggregherà al gruppo anche Bryan Cristante, che ha terminato il proprio periodo di ferie dopo la conquista dell'Europeo. Non potrà svolgere invece la seduta con i giallorosso il nuovo acquisto Shomurodov, per il quale si attende ancora l'ufficialità.