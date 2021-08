Ritiro Roma: contusione alla caviglia destra per Pellegrini. Nessun problema per il 7

DA CARVOEIRO MDR - Terminata la seduta mattutina, la squadra è rientrata al 'Tivoli Resort' per il pranzo prima di una pausa relax che dovrà aiutare a ricaricare le energie in vista della seduta pomeridiana. Al rientro nella struttura che accoglie i giallorossi, si notava uno speciale calzino rinforzato indossato da Lorenzo Pellegrini, conseguenza di una contusione all'altezza della caviglia destra subita nella seduta mattutina. Un problema che non ha impedito al numero 7 di terminare l'allenamento insieme ai compagni.

LR24