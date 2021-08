Ritiro Roma: in mattinata attivazione muscolare per la squadra. Alle 20 la partenza verso il Benito Villamarín

DA SIVIGLIA MDR - Ultimi giorni in terra iberica per la Roma. Dopo i giorni di lavoro in Algarve, infatti, ieri sera la squadra giallorossa è arrivata a Siviglia, dove questa sera affronterà il Betis nell'amichevole valevole per l' "Unbeatables Cup".

LIVE

13:00 - Dopo il risveglio muscolare, la squadra si è ritrovata per il pranzo. È prevista intorno alle 20 la partenza per il Benito Villamarín, dove questa sera alle 22 ci sarà la sfida contro il Betis. Piccola nota climatica: i giallorossi a Siviglia hanno trovato una temperatura molto più calda rispetto a quello dell'Algarve, tant'è che per la gara di questa sera sono previsti circa 30 gradi.

11:00 - In mattinata la squadra ha svolto una seduta di attivazione muscolare in una sala dell'Hotel NH Collection di Siviglia, dove alloggiano i giallorossi