FOTO - Roma-Raja Casablanca 5-0 FT

Prima volta di fronte ai propri tifosi per la Roma dopo un anno e mezzo. Amichevole contro i marocchini del Raja Casablanca per la squadra di Josè Mourinho, che nel primo tempo non sfigura e conduce 2-0. Sblocca la contesa Eldor Shomurodov servito in verticale da Mancini; raddoppia lo stesso difensore di testa. Nella ripresa altri tre gol per i giallorossi, con le firme di Mkhitaryan (sempre di testa), Carles Perez dal limite dell'area e Borja Mayoral