Betis-Roma: espulso Mourinho, applausi alla curva di casa (FOTO e VIDEO)

Un'amichevole con i nervi tesi: la Roma è di scena allo stadio Villamarin contro il Betis per l'ottavo test del suo precampionato, l'ultimo in terra iberica. Sulla rete di Alex Moreno del 3-2 saltano i nervi tra le fila dei giallorossi: dopo le proteste per un tocco di mano di Moreno sugli sviluppi del gol, il direttore di gara allontana Lorenzo Pellegrini per doppia ammonizione e anche José Mourinho (a seguire anche le espulsioni di Nuno Santos, Gianluca Mancini, del vice allenatore João Sacramento e, infine, di Karsdorp).

Al momento dell'uscita dal campo, lo Special One dirigendosi in tribuna ha applaudito la curva del Betis che lo insultava.