Triestina-Roma, Bucchi: "Un piacere e un onore accogliere Mourinho"

SPORTITALIA - Prima del fischio d'inizio tra Roma e Triestina, terza amichevole stagionale dei giallorossi, l'allenatore del club di casa, Cristian Bucchi, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva: "Un piacere e un onore riaccogliere Mourinho in Italia, che avvenga in questo stadio meraviglioso è il massimo. È un test difficilissimo, ma con un mostro sacro come José c'è voglia di condividere qualcosa, magari qualche segreto a fine partita".

Vi siete già salutati?

"Ancora no, ci saluteremo a fine partita per le classiche chiacchiere del post gara tra colleghi, fortunatamente per me".

Davanti Mourinho schiera l'artiglieria pesante...

"Vista anche la panchina non so se sia più pesante la formazione titolare o quella in panchina. La Roma era forte già lo scorso anno, quest'anno lo sarà di più con Mourinho. La Roma si giocherà qualcosa di importante, non diciamo niente per non portare sfortuna".

Come vede la Roma di Mourinho?

"Può fare bene. In una piazza come Roma uno come Mourinho, che ha vissuto esperienze in piazze importanti, credo possa essere l'equilibratore".

La sua Triestina?

"Questo stadio è eccezionale, è merito della proprietà, del presidente e dell'amministratore unico. È un peccato che non ci sia la possibilità di ospitare più persone. Oggi cercheremo di dar filo da torcere con le nostre armi alla Roma. Vogliamo fare un campionato all'insegna del coraggio".