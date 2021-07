Roma-Ternana, Lucarelli: “Abbiamo provato a fare la partita, sono soddisfatto”

Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana, ha parlato dopo l'amichevole contro la Roma di Josè Mourinho. Le sue parole:

“Siamo venuti qui a cercare di fare la partita, di fare la Ternana, anche al cospetto di un avversario molto più forte di noi. A livello mentale ho avuto una buona risposta, che speravo, ma anzi è andata al di sopra delle più rosee aspettative, al di là del risultato. Abbiamo creato diverse occasioni e ci siamo posti come sappiamo fare, torno a casa soddisfatto. Stiamo lavorando bene, con l’entusiasmo di sempre. Purtroppo sappiamo che ci saranno altri nostri calciatori che ci dovranno lasciare e non siamo ancora con il gruppo al completo, però la società cercherà di accontentarmi nel miglior modo possibile. I nuovi? Noi scegliamo giocatori bravi e che abbiamo le qualità morali per sposarsi con questo gruppo. Oggi per rispetto e gratitudine verso chi c’era prima, ho schierato dall’inizio gli 11 che c’erano già l’anno scorso, mi sembrava giusto così. Poi dalla prossima partita contro il Grosseto farò le mie scelte. Ho voluto dare anche un segnale ai nuovi che qui c’è da pedalare e che c’è un gruppo già affiatato”

(ternanacalcio.com)