Ritiro Roma, Roma-Ternana 2-0: in gol Carles Perez e Kumbulla, Dzeko torna capitano (VIDEO)

Finisce con una vittoria il secondo test del precampionato della Roma di Mourinho. Dopo il 10-0 rifilato ai dilettanti del Montecatini, oggi i giallorossi hanno affrontato a Trigoria la Ternana neopromossa in Serie B. Il match è terminato con il risultato di 2-0.

Match sempre a porte chiuse, come avvenuto per la prima uscita del precampionato. I giallorossi sono scesi in campo con il consueto modulo 4-2-3-1. Mourinho ha schierato Fuzato in porta, in difesa Karsdorp, Mancini, Smalling e Feratovic, in mediana Bove e Villar con Carles Perez, El Shaarawy e Zalewski alle spalle dell'unica punta Mayoral. Ancora assenti Pellegrini, Veretout e Calafiori (potrebbero rivedersi contro la Triestina mercoledì). Al 10' la Roma sblocca il risultato con Carles Perez, al 53' è arrivato il bis di Kumbulla, subentrato nella ripresa.

Nel secondo tempo in campo anche Ibanez, Mkhitaryan, Zaniolo e soprattutto Edin Dzeko, che dopo 184 giorni ha indossato di nuovo la fascia di capitano. Non accadeva dal derby del 15 gennaio 2021. Dopo l'eliminazione con lo Spezia in Coppa Italia, infatti, il bosniaco era stato messo fuori rosa e punito da Fonseca che, d'accordo con la società, aveva degradato il bosniaco.

