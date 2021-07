Ritiro Roma: il programma delle amichevoli. Debutto col Montecatini il 15, poi il 18 la Ternana. Quindi Triestina e Debrecen

Tra poco più di una settimana andrà in scena la prima partita della Roma di Mourinho: è prevista per giovedì 15 luglio, infatti, il debutto in amichevole della squadra giallorossa contro il Montecatini. A seguire, sfide con la Ternana, la Triestina e gli ungheresi del Debrecen.

Questa la nota pubblicata sul sito del club giallorosso:

In vista dell'inizio della stagione 2021-22 è stata definita la prima parte del programma di amichevoli che gli uomini di José Mourinho giocheranno nel periodo di preparazione estiva.

I primi due impegni si terranno a Trigoria, il 15 luglio contro il Montecatini e il 18 contro la Ternana.

Successivamente la Roma scenderà in campo al Nereo Rocco contro la Triestina il 21 luglio.

Il 25 luglio i giallorossi affronteranno gli ungheresi del Debrecen a Frosinone.

Il programma delle sfide successive sarà comunicato nei prossimi giorni.

(asroma.com)

