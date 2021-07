Dopo il test contro il Porto in programma questa sera, la Roma affronterà il Siviglia dell'ex Monchi il 31 luglio, un avversario di seconda fascia il 4 agosto e, infine, il Betis il 7. Prima del debutto in Conference League (il 19) e in campionato (il 22), è prevista per il 14 agosto all'Olimpico un'amichevole contro il Raja Casablanca, squadra marocchina.

(Corriere dello Sport)