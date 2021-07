Non c'è ancora l'ufficialità ma la terza amichevole del ritiro portoghese, prevista per mercoledì 4 agosto, vedrà come avversaria il Belenenses, arrivato al 10° posto nell'ultimo campionato. La sfida, che si incastrerà nella settimana tra Siviglia-Roma di sabato e il match col Betis del 7, si giocherà in un insolito orario mattutino.

LR24