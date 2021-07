FOTO - Porto-Roma: brutto fallo di Pepe su Mkhitaryan, rissa in campo. Dzeko all'avversario: "Vai a piangere..."

Brutto episodio nel corso dell'amichevole tra Porto e Roma. Protagonista in negativo Pepe: al minuto 64' brutto intervento falloso dell'ex Real Madrid ai danni di Mkhitarytan, che viene travolto sia da Bruno Costa alle spalle e soprattutto dall'intervento scomposto del brasiliano, che lo colpisce in faccia con il gomito. Subito dopo Pepe prova a rifilare un calcio all'armeno, ancora a terra, scatenando una rissa in campo.

Tra i più accesi c'è lo stesso Mkhitaryan, trattenuto a fatica dal team manager Cardini. Nei momenti successivi da segnalare anche le parole di Dzeko dirette a Pepe: "Bravo, 1-0, vai a piangere".

L'arbitro Rui Soares, raggiunto da Conceiçao che ha protestato con forza, ammonisce Bruno Costa e Mkhitaryan, mentre grazia Pepe e chiama il cooling break in anticipo e nessuna sanzione per i due giocatori. Mkhitaryan, ancora visibilmente nervoso, viene poi richiamato in panchina da Mourinho e sostituito da Carles Perez.

(foto roma tv+)