FROSINONE-ROMA: le formazioni ufficiali. Cristante in difesa, davanti Under e Pellegrini dietro a Mkhitaryan (FOTO e VIDEO)

LAROMA24.IT - Seconda amichevole stagionale per la nuova Roma 2020/21: al Benito Stirpe, a porte chiuse, i giallorossi sfidano il Frosinone di Nesta. Fonseca propone di nuovo il 3-4-2-1: in difesa, a protezione di Pau Lopez agiranno Mancini, Ibanez e Cristante. Sulle fasce spazio a Karsdorp e Calafiori, mentre in mediana confermata la coppia Veretout-Diawara. Davanti Under e Pellegrini a supporto di Mkhitaryan.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

FROSINONE: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Tribuzzi, Maiello, Vitale, D'Elia; Ciano, Ardemagni.

A disp:

All.: Nesta

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Under, Pellegrini; Mkhitaryan.

A disp.: Mirante, Boer, Juan Jesus, Santon, Trasciani, Seck, Bouah, Villar, Antonucci, Perotti

All.: Fonseca.

Arbitro:. Assistenti:.

LA CRONACA DELLA PARTITA:

PRIMO TEMPO

PREPARTITA