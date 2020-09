FOTO -Roma-Sambenedettese 4-2

Prima uscita stagionale per la Roma in vista dell'avvio del campionato in programma il prossimo 19 settembre contro l'Hellas Verona: al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, la formazione di Fonseca ospita la Sambenedettese di Montero. Termina 4-2 per i giallorossi: a segno Veretout, Perotti, Mkhitaryan e Antonucci per i padroni di casa, doppietta di Maxi Lopez su rigore per gli ospiti. Gli scatti del match: