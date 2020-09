FOTO - Frosinone-Roma 0-4 HT

Seconda uscita stagionale per la Roma, che alza l'asticella e affronta il Frosinone di Alessandro Nesta. Subito in discesa la gara per i giallorossi, in vantaggio con Karsdorp. Il raddoppio arriva grazie a Under, messo in porta da un gran filtrante di Mancini. Completano il poker Pellegrini e Mkhitaryan. Questi i migliori scatti del match: