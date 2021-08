'Parametri Zero' al via dal 23 agosto su Centro Suono Sport: appuntamento dalle 14 alle 16 col tandem Gerini-Cristofori

La stagione 2021/22 delle radio sportive romane inizierà con una novità. Su Centro Suono Sport dal 23 agosto prenderà il via "Parametri Zero", trasmissione che andrà in onda dal lunedì al sabato dalle 14 alle 16. In conduzione ci saranno Gabriele Gerini e Alessandro Cristofori, che torna in diretta dopo un anno e mezzo di assenza. "Non vedo l'ora di cominciare - commenta Cristofori - cercheremo di portare informazione e opinione ma sempre con leggerezza. In ogni puntata si alterneranno sempre tanti ospiti con cui affronteremo i temi del giorno". Il programma si occuperà anche di altro come spiega Gerini: "Avremo sempre una finestra aperta sulle realtà sportive romane in particolare sull'As Roma Calcio a 5 che racconteremo per tutta la stagione". In attesa del 23 agosto possiamo seguire la pagina Facebook della trasmissione.