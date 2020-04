"Romanisti in quarantena": riparte il contest de LAROMA24.IT. Stavolta in palio 'Zero a zero', lo splendido film di Paolo Geremei

"Romanisti in quarantena" riparte da 'Zero a zero', il bellissimo film che racconta le storie di tre promesse delle giovanili della Roma e del calcio italiano, che però non ce l'hanno fatta ad arrivare nell'olimpo del calcio che conta: uno splendido viaggio sul perché non basti il talento per sfondare nel mondo del pallone. Questa la risposta de LAROMA24.IT a tutti i tifosi giallorossi che finora hanno voluto inondare la redazione di testimonianze di romanismo fantastiche: alcune esilaranti, altre più tenere.

Il format non cambia: per aggiudicarvi 'Zero a zero' inviateci un po'del vostro affetto per la Roma in questi giorni così particolari con foto, video o quant'altro preferiate, tramite messaggi privati sui canali Facebook o Instagram de LR24.IT.

Distanti ma uniti...dalla Roma!

Zero a Zero - Trailer from Paolo Geremei on Vimeo.