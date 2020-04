"Romanisti in quarantena", Marco di Moncalieri canta 'Camminerò insieme a te' e vince il DVD 'Zero a Zero'. Daniele Rossi: "Goditelo!" (VIDEO)

Cosa fare in questo periodo di quarantena chiusi in casa? Marco potrà ad esempio guardare il docufilm 'Zero a Zero' che ha vinto partecipando al contest lanciato dalla redazione de LAROMA24.IT 'Romanisti in quarantena'. Marco, tifoso giallorosso in trasferta, di Moncalieri, in provincia di Torino, è riuscito ad assicurarsi il premio grazie al video che lo ritrae mentre, in macchina, grida a squarciagola il coro della Curva Sud 'Camminerò insieme a te' per le strade deserte del Comune piemontese.

"Ciao Marco! Complimenti per la vittoria del DVD 'Zero a Zero' messo in palio da LaRoma24. Goditelo!" è il messaggio di Daniele Rossi, uno dei tre protagonisti del documentario firmato da Paolo Geremei.