Post Match - Malen plus

LR24 ( MIRKO BUSSI ) - Per togliere alcuni bruciori di stomaco che ormai disturbavano l'allenatore anche in pubblico sono serviti i principi attivi mostrati da Malen in 76 minuti. Subito dopo la vittoria per 2-0 a Torino, marchiata proprio dal primo gol dell'attaccante olandese, Gasperini non nasconde una soddisfazione più lunga e consistente dei tre punti appena conquistati. "Ha le caratteristiche che cercavo", dirà quasi esultando dopo la partita. Per poi spiegare più nel dettaglio: "Ha questa abilità nello smarcarsi non di schiena e non di spalle, di spostarsi sul taglio". Il riferimento è a quel movimento che Malen sfoggia già al primo, vero, pallone gestito con la maglia della Roma.

#TorinoRoma/#PostMatch 2/4

Già sul primo vero pallone gestito è evidente: scuce la marcatura aprendosi fuori linea per poter ricevere in diagonale ed essere già orientato verso la porta avversaria.

Lo si rivedrà anche nella ripresa con Soulé stavolta in zona di rifinitura.

Minuto 5: con Pellegrini in zona centrale, Malen sfila al lato del suo marcatore, in un movimento fuori linea, ritrovandosi così con i piedi verso la porta mentre con lo sguardo segue l'evolversi della situazione. Quando riceverà, in questo modo, sarà già proiettato all'1 contro 1 col suo avversario, sposterà rapidamente sul destro per un tiro poi reso innocuo da una deviazione. Quello su cui più volte Gasperini ha confessato di lavorare coi suoi attaccanti, tentando di orientarli verso la propria porta, Malen l'ha portato con sé come effetto personale dall'Aston Villa. Una scena simile sarà apprezzabile nella ripresa, stavolta con Soulé in zona di rifinitura, allontanandosi sempre dal suo marcatore che, per non perdere la posizione di vantaggio verso la porta, è costretto a concedergli tempo e spazio di ricezione sui piedi.

#TorinoRoma/#PostMatch 4/4

Non è a suo agio con giocate dirette ma, oltre all'affinità naturale con Dybala (7 combinazioni ieri), potrà risolvere alcune ruggini di costruzione: quel vuoto centrale tipico, ora, può essere riempito dalla sua capacità di ricevere sotto pressione.

I benefici che Malen porterà all'organismo romanista sono risaltati in maniera fin troppo evidente da subito. Tanto da farlo idealizzare anche al di sopra della realtà mostrata negli ultimi anni. L'olandese, quantomeno, potrà spostare la tendenza offensiva della Roma verso la porta avversaria per quell'indole ad attaccare la profondità che, già ieri sera, lo ha portato 3 volte in fuorigioco, compresa l'occasione del gol annullato. In tutta la stagione, Dovbyk ci è finito 4 volte finora e Ferguson appena 3, per dare un metro di valutazione sulla novità. Nei vari momenti di transizione che la Roma sa generare a seguito di riconquiste, la squadra di Gasperini ora potrà sfogarsi ancor più velocemente in avanti.

Oltre alla naturale affinità con Dybala, con cui ha scambiato il pallone addirittura in 7 occasioni al debutto in giallorosso, la capacità di Malen di custodire e gestire il pallone sotto pressione potranno tornare utili anche per sistemare alcune ruggini di costruzione della Roma. Quegli smarcamenti in ampiezza dei mediani che finiscono per creare l'ormai consueto vuoto interno della Roma può diventare un punto d'accesso per le ricezioni dei vertici offensivi. Un esempio è arrivato all'11' della gara col Torino quando, abbassandosi a ricevere dentro la propria metà campo, Malen ha poi raggiunto Dybala e trafitto così la pressione del Torino, costretto a quel punto a ripiegare verso la propria porta. Un miglioramento che la Roma dovrà far per evitare di rifugiarsi in eccessive giocate dirette, categoria in cui neanche l'arrivo di Malen potrà favorire particolari vantaggi in risalita.