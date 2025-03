Post Match - Cosa cambia con Dovbyk o Shomurodov?

LR24 (MIRKO BUSSI) - Uno era rimasto per caso in estate, l'altro è arrivato come principale colpo di mercato considerando l'investimento. Uno, per anni, è stato elevato a paradigma di operazioni di mercato sbagliate, l'altro valeva come rappresentazione plastica delle ambizioni estive. Per mesi, uno indiscusso titolare e l'altro eventuale arma di riserva. Oggi, a poche ore dal punto più atteso, almeno per il momento, della stagione della Roma, il conto alla rovescia è accompagnato da un dubbio: Dovbyk o Shomurodov?

L'ultima gara con l'Empoli, in cui hanno partecipato entrambi, ha sottolineato cosa cambia nella Roma con la presenza dell'uno o dell'altro.

Uno riferimento, l'altro più mobile.

Uno vive per l'area e la porta, l'altro, coi suoi movimenti, favorisce inserimenti centrali.

Col 14 si calcia più, l'11 però è più preciso.

Analisi ed effetti collettivi ? pic.twitter.com/HR7BhYhmRA — Mirko Bussi (@MirkoBussi) March 13, 2025

Shomurodov e Dovbyk hanno dna calcistici differenti e questo produce interazioni diverse nell'organismo di squadra. L'uzbeko prende aria lontano dalla porta, l'ucraino vive invece per l'area di rigore. Lo si nota chiaramente dal numero di tocchi ogni 90 minuti: quasi il doppio per Shomurodov, 42,8 a partita, rispetto a Dovbyk, 24,4, comunque aumentati rispetto alle abitudini che aveva al Girona.

A Shomurodov, come si è visto più volte nel primo tempo di Empoli, piace abbassarsi e mettersi in linea con chi gli si muove sotto, come Soulé e Pellegrini domenica scorsa. Questo facilita le possibili combinazioni, il suo variare la posizione complica le interpretazioni difensive dei suoi marcatori, dilatandone le distanze e, di conseguenza, offrendo golose opportunità di inserimento. Ne hanno approfittato in più occasioni Pellegrini e Koné.

Dovbyk è invece un riferimento più fisso, impegna e fissa centralmente i propri avversari, svuotando quei canali intermedi che nel tempo sono stati codificati come "mezzi spazi", l'area identificabile tra le proiezioni delle linee dei vertici dell'area di rigore e dell'area piccola. Da quello di centro-destra, ad esempio, riceve Baldanzi nel finale di Empoli-Roma e a quel punto Dovbyk può fare quello che preferisce: attaccare la profondità, ancor più se su taglio.

Dovbyk è invece un riferimento: fissa centralmente i suoi avversari e, di conseguenza, lascia più spesso disponibili i mezzi spazi come zone di ricezione in rifinitura.

Appena accade, non ha dubbi sulla direzione: profondità, spesso su taglio. pic.twitter.com/dDq0sNiOdb — Mirko Bussi (@MirkoBussi) March 13, 2025

Quella tendenza di Shomurodov a svuotare il centro, domenica scorsa, ha permesso di ricevere palloni centrali in rifinitura anche a Soulé, come nelle prime due foto qui sotto. E allungare pericolosamente le distanze tra i centrali difensivi di D'Aversa, tanto che Koné, in una delle migliori combinazioni della partita, legge e divora quel varco con un inserimento che lo porterà di fronte a Silvestri.

Dovbyk, al contrario, vuole guadagnarsi il contatto con la porta il prima possibile, rendendosi disponibile a giocate da pivot che permettano l'accesso a zone di rifinitura o di finalizzazione dal limite dell'area solo quando ha esaurito le possibilità di smarcamenti utili per minacciare il portiere avversario. Inevitabilmente, in porzioni così avanzate di campo, gli spazi d'inserimento sono ridotti e la qualità necessaria per accedervi ha un prezzo più elevato. Il margine d'errore su una profondità di 3 metri è, intuitivamente, ridotto rispetto a quello ammesso per un passaggio decisivo con 15 metri di disponibilità in cui far cadere il pallone.

Per Dovbyk, invece, il primo pensiero è l'area di rigore. Si offre come pivot quando non ha più opportunità di smarcamenti verso la porta ma gli spazi d'inserimento, a quelle altezze, sono ridotti e la richiesta qualitativa per raggiungerli più alta. pic.twitter.com/a8W3YTFqeC — Mirko Bussi (@MirkoBussi) March 13, 2025

La fluidità che sa raggiungere la Roma nelle combinazioni offensive quando ha Shomurodov come riferimento offensivo viene tradotta nel numero più alto di SCA (opportunità di tiro) prodotte dal numero 14 (3,32 ogni 90') rispetto a quelle di Dovbyk (1,82 a partita). Shomurodov calcia anche più di Dovbyk, in realtà di tutta la rosa giallorossa, con 3,74 conclusioni a partita contro le 2,23, di media, del collega ex Girona.

Se il classe 1995 sa fare da corista negli sviluppi offensivi, il quasi 28enne offre opportunità di sintesi come quella che gli regalerà la migliore occasione ad Empoli. Un rinvio lungo 50 metri da Svilar, il duello aereo vinto che svela il 2v2 da cui Baldanzi lo spedirà verso la profondità. Dovbyk, infatti, calcia meno ma con maggior precisione tanto da spedire in porta il 42,9% dei tiri mentre il tasso di Shomurodov è fermo al 35,1%. In più, se Shomurodov ha in dote quasi il doppio dei passaggi chiave (1,52 contro 0,86) per quell'abilità a mettersi in rima coi compagni e il triplo dei contrasti offensivi (0,33 a 0,11 sempre x90), la capacità di convertire tiri in gol di Dovbyk rimane superiore.

Resta, allora, solo da indovinare il tema della serata e scegliere il vestito più adatto.