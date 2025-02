Post Match - Ménage à Douath

LR24 (MIRKO BUSSI) - Girando tra gli scaffali dell'ultimo giorno di mercato, la Roma ha trovato un'offerta imperdibile o quasi per Gourna Douath. Con 400mila euro, come svelato in mattinata da 'Il Tempo', l'equivalente della monetina da inserire nel carrello per le abitudini del calciomercato, è stato sbloccato il passaggio in prestito. Serviranno 20 milioni o giù di lì, a seconda del piazzamento finale e del minutaggio, per completare l'operazione e la cifra ne restituisce meglio il valore. Quello già espresso e ancor più quello potenziale, per cui fu pagato 13 milioni due anni e mezzo fa, l'assegno più alto mai staccato dal RB Salisburgo.

#VeneziaRoma/#PostMatch 1/5

"Ménage à Douath"

Titolare per la prima volta domenica contro il Venezia, cos'ha comprato l'#ASRoma con #GournaDouath?

Un mediano di presidio, più che un box-to-box come può sembrare, che sa giocare sotto pressione e curerà i dolori in transizione. pic.twitter.com/8LUmsv7re5 — Mirko Bussi (@MirkoBussi) February 11, 2025

Gourna Douath ha fatto più spesso il centrocampista di presidio davanti alla difesa. In più interviste ha parlato di Vieira o Makélélé come giocatori di riferimento, non tanto per le caratteristiche tecniche, coi quali comunque condivide degli aspetti, ma per una questione di "affidabilità". È un mediano di presidio più che una mezzala di impeto e assalti offensivi. Agisce prevalentemente davanti alla difesa, gli piace timbrare i palloni all'uscita dalla prima costruzione e nell'ultima versione del RB Salisburgo lo si poteva trovare spesso ad abbassarsi tra i due centrali.

Svolge il compito sfruttando una delle doti ormai imprescindibili per gli aspiranti al ruolo di ultima generazione: la resistenza alla pressione. Gourna Douath sa ricevere e gestire il pallone, scartarlo anche all'occorrenza, nonostante la prossimità di un avversario, un aspetto necessario per vivere da centrocampista nell'epoca dei sistemi di pressing con riferimenti sull'uomo sempre più marcati. È una delle prime cose svelate a Venezia: al 7' riceve un pallone da Celik e con una finta di corpo cestina l'uscita in pressione di Nicolussi Caviglia. Un'applicazione che, tra i centrocampisti della Roma, si trova installata con alti livelli di efficacia soltanto nel software di Paredes. La presenza del francese, magari, potrà ridurre le costruzioni dirette della Roma, facilitando l'avanzamento del pallone in maniera più graduale e, soprattutto, "pulita". Rispetto all'argentino è certamente più prosaico nella costruzione, senza quella luminosità nei passaggi, ma gestisce comunque, con elevatissime percentuali di riuscita, un alto numero di palloni.

Il corso di studi ad una delle università Red Bull ne ha stimolato ulteriormente la reattività nei momenti di transizione, uno degli aspetti più dolorosi nell'impianto romanista fin qui. Sui palloni persi, infatti, Gourna Douath rimbalza rapidamente che sia in riaggressione, la preferita nei canoni da cui proviene, o come recupero del posizionamento difensivo. Qui sfrutta a pieno la sua cilindrata fisica con accelerazioni che in Serie A appaiono ancora fuori scala rispetto alle abitudini altrui. Lo si è visto anche nell'episodio dell'ammonizione, quando al pallone perso dalla Roma nell'ultimo terzo di campo, con 6 giocatori in zone offensive, la vigorosa reazione di Gourna Douath lo ha fatto lanciare in un contrasto azzardato che ha bloccato la possibile ripartenza ma gli è servito per imparare i canoni del nuovo campionato. Il tasso di falli e di ammonizioni ricevute, una ogni 3 partite e mezzo in carriera, rappresentano una delle sue principali area di miglioramento.

#VeneziaRoma/#PostMatch 3/5

Gli studi alla Red Bull si sono visti nell'ammonizione: in transizione è un giocatore reattivo che riaggredisce istantaneamente, spegnendo possibili transizioni.

Ma deve migliorare in questo aspetto: ha la media di un cartellino ogni 3,5 partite. pic.twitter.com/3uFclSOa0m — Mirko Bussi (@MirkoBussi) February 11, 2025

La compresenza di Cristante, tra i centrocampisti più posizionali a disposizione, può ingannare sulle abitudini del francese che più di una volta è stato visto muoversi in verticale. Ma era più un adattamento per le caratteristiche del compagno di reparto che una tendenza innata di Gourna Douath che, oltre a un set atletico ultra-accessoriato, non ha strumenti particolarmente interessanti per proiettarsi negli ultimi metri di campo. La sua presenza stabile e la capacità di presidiare potranno invece liberare Manu Koné da richieste difensive più stringenti e sguinzagliarlo senza troppe preoccupazioni nella metà campo avversaria, dove ha dimostrato di poter avere argomenti validi. La loro presenza contemporanea, in più, sposterà la lancetta dell'aggressività su tacche rivoluzionarie per le recenti abitudini della Roma, permettendole di immaginare riconquiste più alte in campo, un altro modo di pararsi da quelle dolorose transizioni difensive. È proprio la fantasia sulle potenzialità della coppia francese ad aver ispirato il titolo lussurioso.

Gourna Douath arriva da giovane, compirà 22 anni il prossimo 5 agosto, ma già ampiamente testato su strada locali ed autostrade internazionali. Per dare un'idea, del suo percorso e della differenza culturale che ancora attanaglia l'Italia, quando Pisilli (classe 2004) ha giocato la sua prima partita da titolare con la Roma, contro la Juventus lo scorso 1 settembre, Gourna Douath aveva da poco raccolto la sua 148ª presenza tra i professionisti.