ROMA-LAZIO: le pagelle. MANCINI "Testaccino" 9 - DYBALA "Al prossimo derby?" 8 - GASPERINI "Padrone di casa" 7

LAROMA24.IT - Vittoria più dolce che mai. E ora la Roma è padrona del proprio destino. I giallorossi dominano il Derby contro la Lazio e vincono 2-0, grazie alla doppietta di "bomber" Mancini, ormai a tutti gli effetti "Testaccino", come racconta il celebre inno. Protagonisti, oltre al numero 23, Dybala, Hermoso, Malen ed El Aynaoui. L'argentino ha fatto ammattire gli avversari e ha firmato l'assist del 2-0, lo spagnolo si è divertito nei tanti duelli vinti in difesa, a Donyell è mancato solo il gol ed El Aynaoui ha dimostrato di poter essere protagonista con questa maglia. La scena, alla fine, se l'è presa Gasperini, il padrone di casa.

SVILAR 6 - Pomeriggio relativamente tranquilla per il portierone romanista, chiamato a qualche parata ordinaria.

MANCINI 9 - Petti d'acciaio, astuzia e core, colpi de testa...prestazione che rimarrà nella storia delle stracittadine e non solo. Impeccabile dietro, perfetto in area: due colpi di testa che spingono la Roma al quarto posto. Un simbolo, ormai: Testaccino. DALL'83' ZIOLKOWSKI SV

NDICKA 6,5 - Ha stretto i denti in un paio di occasioni prima di alzare bandiera bianca, ma fino a quel momento non ha sbagliato niente. Solido. DAL 37' RENSCH 6 - Entrare a freddo in un Derby non è mai facile, ma lui ha retto bene.

HERMOSO 7 - Se l'è goduta dall'inizio alla fine. Ha dominato i propri duelli individuali e ha fatto impazzire i suoi avversari, giocando il Derby con grande esperienza.

CELIK 6 - Quadrato, attento, senza sbavature o acuti.

EL AYNAOUI 7 - Ripartiamo da qui, Neil. Da riserva a titolare, in un Derby nel giro di una notte, ma il messaggio è chiaro: "Sono pronto". Con carattere gestisce possessi scomodi e lotta su ogni pallone.

PISILLI 6,5 - Sono bastati 45' per entrare nella storia del Derby e per contribuire alla vittoria di oggi. Sempre così.

WESLEY 6 - Poteva risparmiarsi il rosso e rendere ancora più dolce e divertente il pomeriggio dell'Olimpico. Gara di sostanza e qualità, comunque.

DYBALA 8 - Quante roba, Paulo. Lontano dalla porta, ma vicinissimo al cuore e al centro della partita. Gli avversari lo inseguono ovunque, ma non lo prendono mai. La palla ce l'ha sempre tra i piedi ed esce sempre scintillante. Protagonista, a prescindere dall'assist. Al prossimo Derby? DALL'88 DOVBYK SV - Maledetto palo.

CRISTANTE 6,5 - Gasperini lo schiera alto, come succede spesso quando c'è da prendere un riferimento, ma lui si spalma su tutto il verde, dando una mano dove e quando serve.

MALEN 7 - Peccato per la parata di Furlanetto, oggi gli è mancato solo il gol. Solita prestazione gigantesca dell'olandese, nonostante il poco aiuto da parte della squadra. Appena può si rende pericoloso e sfiora il gol. Ve l'ha promesso... DALL'83' SOULE SV - A tanto così...

GASPERINI 7 - Questo momento, questo pomeriggio, questa classifica è tutta mano sua. Sua e dei giocatori, che lui ha sempre difeso ed esaltato, portandoli a lottare per l'obiettivo stagionale proprio con quel gruppo considerato da molti, intermediari compresi, incapaci di arrivare fino in fondo. Mancavano Koné e Pellegrini, due assenze pesanti, ma Gasperini è riuscito a sfruttare la rosa fino in fondo, anche oggi, vincendo con un gol per tempo. Il campo gli sta dando ragione: ora manca l'ultimo passo, come potrebbe aver detto al gruppo al centro del campo. Sembra essere a Roma da tantissimi anni. Padrone di casa.