HELLAS VERONA-ROMA: le pagelle. DYBALA "Notte da Champions" 8 - SVILAR "Miracoloso" 7,5 - EL SHAARAWY "Bacio d'addio" 7,5

LAROMA24.IT - Romantica. Tre punti che significano Champions League, tre punti che premiano Gasperini e il gruppo che ha sempre difeso, tre punti arrivati con il contributo determinante di un Dybala mai visto in stagione, il gol che ha chiuso il match di El Shaarawy, agli ultimi secondi in giallorosso, e la solita firma di Malen. La Roma chiude il campionato al terzo posto e lo fa con una prestazione con luci (i giocatori citati) e qualche ombra, ma il domani è roseo. Anzi, giallorosso.

SVILAR 7,5 - Miracoloso. A un passo dal baratro il portiere giallorosso ha allungato la mano e ha tirato su i suoi, salvandoli ancora una volta. Eroe.

MANCINI 6,5 - Il più attento e vivace della retroguardia. Grintoso anche oltre le proprie zone di competenza, mai fuori posizione. Rivincita.

GHILARDI 5 - Sarà stata l'aria di Verona, ma l'ex di serata oggi l'ha vista poco o nulla. Si lascia scappare Bowie una volta di troppo e Gasp lo sostituisce. DAL 45' ZIOLKOWSKI 5,5 - Entra per rinforzare la retroguardia, viene sostituito dopo 20' per evitare guai. DAL 73' KONE SV

HERMOSO 6 - Entra in campo con personalità, tra i pochi a indovinare l'approccio, e grazie alla testa tiene duro in una notte non brillante. Serviva un po' di coraggio in più quando c'era un giallorosso in più in campo.

CELIK 6 - Partita quadrata del turco, senza sbavature dietro e senza acuti davanti.

CRISTANTE 6 - La palla per Malen è deliziosa ed è la giocata migliore della sua partita. Soffre nel primo tempo e non si trova con Pisilli, cresce con il passare dei minuti.

PISILLI 5,5 - Tanta confusione con la palla tra i piedi, si muove alla ricerca della posizione ma non riesce mai a entrare nel match. Gasp dice "basta" dopo l'ennesimo errore. DAL 45' EL AYNAOUI 7 - Impatto determinante. Come una scossa elettrica scuote i compagni e poi, una falcata dopo l'altra, fa diventare piccolo un rettangolo verde che nei primi 45' sembrava enorme.

RENSCH 6,5 - Quantità e qualità. Prestazione convincente dell'olandese, che finisce nel migliore dei modi, mettendo la firma sul finale in crescendo dei giallorossi.

DYBALA 8 - Notte da campione, notte da Champions. Manca solo il gol alla prestazione a tutto campo dell'argentino. L'élite del calcio europeo oggi era in campo e indossava la maglia numero 21. Nel momento più delicato, il miglior Dybala della stagione.

SOULE 6 - La condizione fisica non è ottimale e il suo calcio ne risente. Va vicino al gol, ma la sua è una prestazione da gregario. Di qualità, però. EL SHAARAWY 7,5 - Finale più romantico di questo non avrebbe potuto scriverlo neanche lui, neanche volendo. L'ultimo gol con la maglia della Roma nell'ultima prestazione in maglia giallorossa, il gol che regala la Champions League ai giallorossi. Bacio d'addio.

MALEN 7 - La sua firma c'è comunque, anche in una notte tutt'altro che agevole e ideale. Il bomber giallorosso si vendica su Montipò per il reato di lesa maestà rappresentato dal rigore parato. Palla in rete, sospiro di sollievo: il prossimo anno sarà tutt'altra musica.

GASPERINI 7 - La sua vittoria. Il tecnico di Grugliasco ha sempre creduto nel gruppo giallorosso, da tanti considerato da sesto posto, da lui portato al terzo. Un capolavoro, senza discussioni, arrivato con il suo stile, con le sue idee e con le sue convinzioni. Mancavano dei titolari anche questa sera, servivano nuove soluzioni alternative: no problem, zero chiacchiere, Gasp si è rimboccato le maniche e ha trovato la chiave giusta, anche questa sera, trovando risorse inattese spremendo la rosa fino all'ultimo secondo. La chiave che apre le porta della Champions League alla Roma. Nel calcio ci sono le categorie, anche tra gli allenatori.