ROMA-ATALANTA: le pagelle. HERMOSO "Veterano" 6,5 - EL AYNAOUI "Occasione sprecata" 5

LAROMA24.IT - Un punto che ha il sapore dell'occasione persa. Alla fine, contro l'Atalanta, è arrivato un pareggio: a Krstovic ha risposto Hermoso, il quale si è riscattato dopo l'errore che aveva portato gli ospiti in vantaggio. Tanti assenti per Gasperini, questo è indubbio, e la lista continua a crescere, ma nei big match sono arrivate quasi solo delusioni, questa sera compresa, nonostante una prestazione tutto sommato buona, che ha prodotto diverse occasioni nitide. Questa sera ha deluso Malen. Capita, anche lui è umano, purtroppo.

SVILAR 6,5 - Poco coinvolto, ma l'intervento su Ederson è decisivo e tanto basta.

MANCINI 6 - Lascia tutto sul rettangolo verde di gioco. Partita ordinata, tiene. DAL 60' GHILARDI 6,5 - Personalità da vendere il ragazzo. Il colpo di tacco in uscita la fotografia di un ingresso convincente.

NDICKA 5,5 - Non esce vittorioso dallo scontro tutto fisico con Krstovic, anzi, va spesso in difficoltà.

HERMOSO 6,5 - Prima disfa, poi fa. Protagonista in entrambe le aree, ma dopo il gol del pareggio cresce e gioca con grande personalità, quella del veterano. Poi ci prende gusto e addirittura sfiora la doppietta.

CELIK 6 - Compitino, al massimo. Si fa vedere sempre troppo poco.

CRISTANTE 5,5 - Tanto lavoro sporco, poco pulito, purtroppo, anche quello con il pallone.

EL AYNAOUI 5 - Non sfrutta l'occasione, anzi, la spreca. Diversi errori, e tutti vistosi. Nel primo tempo Ederson scherza con lui due volte in pochi secondi, dei minuti dopo rimane in mente il passaggio sbagliato finito a metà strada. DAL 60' PISILLI 5,5 - Non è al meglio e si vede. Fatica in tutti gli aspetti del gioco. L'errore da ultimo uomo, che porta al giallo, fa impazzire Gasperini.

RENSCH 6 - Propositivo, presente, frizzante: trova un assist prezioso, un altro, poi arriva l'ennesimo infortunio muscolare. DAL 78' TSIMIKAS SV

SOULE 6,5 - Scintillante nella prima parte di gara, soprattutto con due tiri con i quali si avvicina al gol, poi cala con il passare dei minuti. DAL 71' VAZ 5,5 - Non incide. Entra, ma non lascia traccia. E questo non può essere positivo.

EL SHAARAWY 6,5 - Vivace nel primo tempo, in particolare quando cerca e trova Malen e Rensch in area di rigore. Oggi, dopo un po' di tempo, una partita da usato sicuro. DAL 60' VENTURINO 6 - Cerca costantemente la combo scatto e cross, una volta trova Hermoso al centro dell'area.

MALEN 5,5 - Oggi proprio non era giornata. Nel primo tempo un errore non da lui sotto porta e un tiro poco convinto. Meglio nel secondo tempo, ma comunque non abbastanza. Human after all.

GASPERINI 6 - Due punti persi, così come l'occasione di superare il Como e mettersi in attesa di passi falsi della Juventus. Il polverone alzato da Ranieri non ha aiutato né lui né la squadra nel percorso di avvicinamento al match, così come non lo stanno aiutando i numerosi infortuni che stanno colpendo la squadra (e questa può essere un'aggravante). Un punto amaro, soprattutto visto l'avversario, nonostante una buona prestazione e diverse occasioni da gol create dai suoi. La corsa a ostacoli, interni ed esterni, prosegue.