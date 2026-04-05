INTER-ROMA: le pagelle. PELLEGRINI "Ultimo a mollare" 5,5 - CRISTANTE "Disastroso" 4

LAROMA24.IT - Altro che salto di qualità. La Roma torna dalla sosta nel peggiore dei modi: è bastato 1' per vedere la difesa giallorossa accartocciarsi su se stessa. Inutili i gol del momentaneo pareggio di Mancini, poi infortunato, e del 5-2 di Pellegrini. Notte da incubo per quasi tutti i protagonisti giallorossi, a parte Mancini, Pellegrini e Malen. Il peggiore, senza alcun dubbio, è Cristante: il numero 4 ha dato il via alla vittoria interista perdendo una palla velenosa nel momento più delicato del match. Non si salva neanche Gasperini, questa sera: la Roma perde ancora, questa volta anche con proporzioni che potrebbero lasciare il segno, e ora il quarto posto può diventare un miraggio.

SVILAR 5 - Incerto in occasione del secondo gol interista, nonostante la grande conclusione di Calhanoglu. Saremo abituati troppo bene, per carità, ma oggi è decisamente rivedibile.

MANCINI 5,5 - Segna il gol del pareggio, poi è costretto a uscire per infortunio. E con la sua uscita dal tempo, sparisce anche la retroguardia giallorossa, in difficoltà già prima. Ci mette la testa, in tutti i sensi, uno dei pochi. DAL 45' GHILARDI 4,5 - Ingresso tutt'altro che positivo. L'Inter passeggia dalle sue parti.

NDICKA 4 - Molle. Non ci sono altre parole per definirlo questa sera. Dopo neanche un 1' regala l'autostrada che porta al vantaggio avversario.

HERMOSO 4,5 - Mai pulito con il pallone, oltre alle svariate incertezze difensive. DALL'81' ZIOLKOWSKI SV

CELIK 4 - Inoffensivo per gli avversari, dannoso per i suoi. Scatta una foto a Thuram.

PISILLI 5 - Non sfigura, soprattutto rispetto al compagno di reparto, ma è spesso impreciso. Più la spalla scottava, più la qualità veniva meno. Coraggioso, però.

CRISTANTE 4 - Disastroso. Sbaglia tutto con il pallone, quasi inesistente senza: esiziale un suo errore al 46': sbaglia una giocata facilissima, con Pellegrini e Malen in ottima posizione e liberi, e stende il tappeto rosso al vantaggio nerazzurro. Non ne combina una giusta, neanche per sbaglio.

RENSCH 4,5 - Assist per Mancini a parte, un disastro. Quello che combina nell'1 vs 1 con Thuram è da Mai dire Gol. Purtroppo. DAL 58' TSIMIKAS 4 - Entra e si vede, ma nel senso negativo. Niente da fare, niente da dare.

SOULE 5 - L'argentino è tornato bene, subito nel vivo del gioco, sempre utile, almeno fin quando regge il fiato. Ispira il gol del momentaneo 1-1 ed è stato a un dito di Sommer dall'assist (al bacio). Benaugurante. DAL 64' EL SHAARAWY 5 - La situazione è quella che è, lui non aggiunge nulla.

PELLEGRINI 5,5 - Ultimo a mollare. Partecipa a tutte le sortite offensive della squadra e con il sinistro trova un gol che rende meno pesante il risultato. Cerca di trascinare i compagni, ma corre da solo.

MALEN 5,5 - Spunti in quantità e scatti a non finire: solo un miracolo gli ha negato la gioia. Per il resto, si dà da fare e dà l'esempio.

GASPERINI 4,5 - Le sconfitte sono troppe, le brutte sconfitte idem. E rischiano di diventare tanti i punti che separano i giallorossi dal quarto posto. Ora bisogna sperare nei passi falsi delle altre, ma la sua Roma è incapace di prendersi quello che vuole, o almeno di contribuire a farlo. La lezione interista è troppo severa nel risultato, ma non nella prestazione. E questo è un problema.