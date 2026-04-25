BOLOGNA-ROMA: le pagelle. MALEN “Resti, sì?” 7 - CRISTANTE “Cristante” 6 - GASPERINI “Mo ariva er bello” 6

LAROMA24.IT (D. BERSANI) - Credemoce. Hai visto mai. Chissà se era vero. Ma magari ce provamo, eh. Domani sera. Chi resta resta. Chi va. Malen basta che resti te come te appoggio Dio de Dio. Buon viaggio Roma, buon viaggio romanisti. Ma cosa?

Noi ce stamo. Voi? Chi le fa ste pagella? Santa Claus?

Malen. Che Dio ti accompagni. Gasperini solo appresso ai tuoi casini. E che Iddio ce la manni bona.

SVILAR 6 - Su Orsolini dopo mezz’ora. Poi vincemo pure eh. Com’era, sei. O senzavò.

MANCINI 6 - Mancini.

NDICKA 4 - Castro doveva metterlo nel gran bavero il primo marzo. Ora da 7. Quando non serve. O sì? Quattro. Tre. 2. Evan. Famo 3?

HERMOSO 5,5 - Ok. Rinnoviamo? Boh. Chi ce li mette?

CELIK 5,5 - C’era? (Dal 46’ RENSCH 6) - Ordinato.

CRISTANTE 6 - Cristante.

EL AYNAOUI 3 - Lucido nell’innesco. Bravo in amichevole, tutto bene. Aspettiamo le Partite quelle vere. Sto piccolo trotto. Se me solito ok. Tre. O 6?

WESLEY 6,5 - Rientro col break vincente. Quando serve. Ci sei quando non servi Ué. 6 come i punti de più. Sei. Me sa 9. Che forse erano 9, perché Italia su Italia perché basta poco.

SOULÉ 5,5 - Porello se non ce la fa. (Dal 61’ VAZ 5,5 - Non può e non sa. Porello Vaz).

PISILLI 6 - Corsa mezza a vuoto e corsa buona. Ok. Ma che demo fa?

MALEN 7 - La Sua Specialitá. Tortellini e Ricami. E mezza dose de veleno. Resti, sí? (Dal 77’ Ok - DYBALA s.v 5,5 - Perlustra. Turista).

GASPERINI 6 - Nella settimana più lunga prepara bene l’amichevole. Mettete sotto - se resti - che mo ariva er bello. Ce stamo. Mò tocca a te. Contro l’Esecuzione sommaria. Salutamise adesso. Bella Giampié se semo visti. Famo un macello.