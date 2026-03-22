ROMA-LECCE: le pagelle. VAZ "Uomo copertina" 7 - HERMOSO "Dominante" 7

LAROMA24.IT - Finalmente. Tre punti che fanno respirare, come dimostra l'esultanza dei giocatori e dello stadio tutto. Il Lecce non è un avversario straordinario, e siamo d'accordo, ma diverse altre serate di questo tipo sono finite male, quest'anno. Serviva una vittoria, nonostante le tante defezioni, ed è arrivata. Si sono presi la scena Vaz ed Hermoso, il primo con un gol pesantissimo e il secondo con l'assist e un salvataggio decisivo sulla linea. Si può dire: oggi la Roma ci ha messo la testa. Bene anche Malen, Pellegrini e Pisilli. Insufficienti le prestazioni di El Aynaoui e Tsimikas. Nota: per l'ennesima volta nelle ultime uscite, l'assetto con Pellegrini da trequartista alle spalle di Malen e Vaz ha portato risultati.

SVILAR 6 - Impensierito in un paio di occasioni, in una difende (molto) bene la porta giallorossa.

MANCINI 6 - Molto più pimpante rispetto alle ultime uscite. Si fa vedere tanto, sempre con costrutto. Fermato dall'infortunio. DAL 45' GHILARDI 6 - Qualche incertezza dietro, ma il coraggio con cui gioca la palla aiuta i giallorossi.

NDICKA 6,5 - Roccioso dietro, di nuovo vicino al gol: l'ivoriano ha preso per mano la difesa giallorossa. Baluardo.

HERMOSO 7 - Dominante. Lo spagnolo torna a brillare nel momento più difficile. Un assist al bacio, un salvataggio sulla linea: what else?

RENSCH 6 - Spinge con grande continuità, ma gli manca sempre qualità nelle giocate. Oggi di grande supporto, però.

CRISTANTE 6 - Costanza e gamba, fino alla fine. Si fa vedere spesso, ma soprattutto si fa sentire.

EL AYNAOUI 5,5 - Troppo timido. Non commette errori particolari, ma si vede anche poco. A volte è difficile capirne compiti e ruolo. Gasperini lo sostituisce dopo una gestione sbagliata. DAL 51' VAZ 7 - Incendia l'Olimpico e cambia il match. Fa saltare tutti i piani difensivi del Lecce, segna e poi ne sfiora un altro, aggiungendo a questo ricco bottino tantissime giocate e corse utili. Uomo copertina.

TSIMIKAS 5,5 - Il terzino visto a Liverpool qui continua a non vedersi mai. Il suo apporto è quasi inesistente, anche senza palla. DAL 75' ANGELINO - Bentornato a casa.

PISILLI 6,5 - Si muove bene, davanti e dietro, anche se la posizione iniziale non lo aiuta nella prima parte di gara. Cresce con il passare dei minuti e l'abbassarsi del suo raggio d'azione. Sempre in piedi.

PELLEGRINI 6,5 - Primo tempo pieno di cose belle e importanti, da uomo ovunque, fra un'occasione per sé e giocate per i compagni. L'imprecisione di Ndicka e Arena gli nega due assist. Ispirato. DAL 79' VENTURINO SV - Si fa notare.

MALEN 6,5 - Velenoso, come sempre. Negli ultimi 30 metri è imprendibile: scatta da fermo e semina avversari, nasconde il pallone e lo fa ricomparire sempre nei pressi della porta avversaria. DAL 75' ARENA SV - Sul sinistro ha la chance di regalarsi un'altra notte da sogno all'Olimpico. Continua così.

GASPERINI 6,5 - Tre punti importanti, per la classifica e per tamponare un momento difficile, a dire poco. Oggi servivano i tre punti, più di ogni altra cosa, più delle scintille, più di una prestazione convincente. Il tridente che ha finito il match è la fotografia del momento giallorosso. Slalom gigante fra problemi fisici, giovanissimi e calciatori non al meglio: oggi va benissimo così.