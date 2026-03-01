ROMA-JUVENTUS: le pagelle. PISILLI: "Ti ricordi quando..." 7,5 - MALEN "Donyeldo Nazario" 7 - CRISTANTE "Serata no" 5,5

LAROMA24.IT - Da serata a perfetta a notte da incubo. La Roma si butta via e da un 3-1 solido e meritato si accartoccia su se stessa fino a uscire dal campo con un solo punto. I giallorossi muovono la classifica e tengono dietro i bianconeri, ma oggi è un pareggio che sa quasi di sconfitta, perché il match point era proprio sul servizio. Tra i migliori in giallorosso c'è Niccolò Pisilli, protagonista di una prestazione totale: non è mancato nulla alla sua gara, se non l'energia nei minuti finali. Dopo il 61, Wesley e Malen: il brasiliano gioca come un 10 e l'olandese continua a segnare e a fare la differenza a ritmi visti raramente da queste parti. Tra le note negative c'è sicuramente Cristante: il numero 4 sbaglia tantissimi palloni e alla fine costringe Gasperini a sostituirlo, dopo che il tecnico ci aveva già ripensato un paio di volte. Il +7 era vicinissimo: peccato.

SVILAR 6 - Prende tre gol, fondamentalmente è incolpevole su tutti e tre.

MANCINI 6,5 - Fa bene tante cose e tiene a lungo il giocatore più forte degli avversari. Solido.

NDICKA 6 - Impacciato sul 3-3, in ritardo su diverse uscite, tanto da far arrivare Gasperini quasi nella metà campo della Juventus. Sul più bello...

CELIK 6 - Tutt'altro che impeccabile in occasione del 3-2 juventino, per il resto prestazione quadrata, anche in una posizione non sua.

RENSCH 6,5 - Tra i migliori della Roma. Spinge e bene duettando con Pellegrini, sempre attento in difesa, sempre nel vivo davanti. Esce lui e i giallorossi perdono tanto, esattamente due punti: non è un caso. DAL 74' GHILARDI 5,5 - Entra male e non si cala nel match. Tanti, troppi errori.

KONE 6,5 - L'assist per Malen è fantascientifico e ha il sapore dei pezzi unici. Domina la mediana nella prima parte del secondo tempo, poi finisce la benzina.

CRISTANTE 5,5 - A tanto così dalla sostituzione punitiva dopo l'ennesimo pallone sbagliato della serata, Gasperini prende tempo ma lui fa di tutto per convincerlo a cambiarlo. Serata no per il numero 4: l'emblema della sua serata è il quasi assist per un gol bianconero. DAL 74' EL AYNAOUI 6 - Entra bene, gestisce possessi con precisione e qualche timore di troppo. Commette il fallo, in ritardo, per la punizione del 3-3.

WESLEY 7 - La sblocca con una giocata da numero 10, per il resto infila i bianconeri senza pietà, dando sempre l'impressione di essere molto più di un esterno difensivo.

PISILLI 7,5 - Totale. Prestazione memorabile del numero 61, almeno fino a quando la condizione atletica lo ha assistito. Finisce il match sulle gambe, toccandosi spesso, ma dopo aver dato tutto e di più: break, assist, intuizioni e strappi. Classica prestazione da "Ti ricordi quando Pisilli, contro la Juventus..."

PELLEGRINI 6 - Inizia male, con una palla rimasta troppo sotto e finita troppo alta, ma poi mette in campo una prestazione di enorme sostanza, anche fuori ruolo, sulla destra. Duetta spesso con Rensch, serve l'assist del 2-1, gestisce possessi con lucidità e infine esce, stremato. DAL 90' ZARAGOZA SV - Palla sul corner al 91', gestito male, dopo 1' prendi gol.

MALEN 7 - Donyeldo Nazario. L'olandese si è preso la Roma e anche la Serie A. Nel primo tempo è poco nel vivo, ma quando la palla rimbalza attorno a lui suona sempre l'allarme. Il gol dell'illusione della vittoria è una perla, degna di un bomber d'altissima classifica.

GASPERINI 6 - I giocatori a disposizione sono questi, ha dovuto affrontare la partita più importante dell'anno con due centrocampisti sulla trequarti e fin quando è rimasta in campo la squadra titolare era comunque sul 3-1. sarebbe stato un capolavoro. Sarebbe stato. I cambi, e quindi anche le sue scelte, hanno impoverito la squadra fino a farla accartocciare su se stessa. Tardivo il cambio di Cristante, precoce quello di Rensch e alla fine, ormai, evitabile anche quello di Pellegrini per (un leggerissimo) Zaragoza. Gestione a due facce. A pochi minuti dallo spumante, la doccia gelata.