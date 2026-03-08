GENOA-ROMA: le pagelle. NDICKA "Non può fare tutto da solo" 6 - PELLEGRINI "Una serie di sfortunati eventi" 4,5

LAROMA24.IT - Pomeriggio horror per i giallorossi e ora la classifica si complica. La Roma cade a Genova: 2-1 per i padroni di casa, per De Rossi e i suoi. Partita "no" fin dai primi minuti: formazione sbagliata e con diversi punti interrogativi, approccio rivedibile, tanta fatica e tanto nervosismo. La partita si complica per lo scivolone in area di Pellegrini e il rigore trasformato da Messias, ma i giallorossi erano riusciti a trovare il pareggio, ancora con Ndicka. Poi si è spenta la luce. Il 2-1 segnato dal Genoa è doloroso per il modo in cui è arrivato, mancava solo il tappeto rosso. Si salvano solo in tre: Svilar, Malen e Ndicka. Serata da dimenticare. Al più presto.

SVILAR 6 - Ultimo baluardo. Non può nulla sui gol e tiene aperta la partita fin quando può. Anche coraggioso nel finale.

MANCINI 5 - Più energie sprecate a litigare e a riprendere i compagni che attenzione difensiva. Svagato. DALL'84' ZIOLKOWSKI SV

NDICKA 6 - Giallo che pesa come un macigno, non solo per le letture difensive, ma anche per la vena realizzativa da bomber. Non può fare tutto da solo.

CELIK 5 - La posizione non lo aiuta, ma lui non fa niente per darsi una mano. Anzi. Assente. DALL'84' VAZ SV

RENSCH 5 - Non ripete l'ottima prestazione di domenica scorsa: non riesce mai entrare in partita. DAL 70' GHILARDI 5,5 - Entra con personalità e coraggio, ma non era (più) la sua partita.

PISILLI 5,5 - Tanta legna e tanta voglia di mettersi in mostra, ma la pulizia tecnica oggi non era di casa. Volenteroso, almeno.

KONE 5 - Piccolo trotto per grande parte della partita. La Roma spesso ricorre alla palla lunga e bisogna capire se sia una causa o l'effetto della sua prestazione negativa.

TSIMIKAS 4,5 - Non approfitta, usando un eufemismo, dell'assenza di Wesley. Sul sinistro ha un'occasione d'oro e prende l'unica scelta evidentemente sbagliata fra le tante possibili.

PELLEGRINI 4,5 - Pomeriggio complicato per il 7. Schierato di nuovo a destra fatica a trovare il modo di rendersi utile, poi scivola nel momento sbagliato e causa il rigore del vantaggio avversario diventando dannoso. Da piazzato ci aveva rimesso una pezza, in un modo o nell'altro. Negli occhi rimane il fallo da rigore. Una serie di sfortunati eventi. DAL 56' EL AYNAOUI 5 - La cosa migliore della sua prestazione è stata cancellata dalla bandierina, per il resto non aggiunge nulla.

VENTURINO 5 - Grande occasione dal 1', proprio a casa sua, ma la catena con Tsimikas non funziona e lui si perde un retropassaggio dopo l'altro. DAL 45' CRISTANTE 5 - Entra per le palle alte e praticamente offre solo quello. Invece di portare ordine aggiunge confusione ed errori tecnici.

MALEN 6 - Potenzialmente è sempre pericoloso e per poco, un piede circa, non finisce sul tabellino anche oggi. Scombina la retroguardia avversaria in continuazione, ma attorno a lui c'è il vuoto.

GASPERINI 5 - La formazione iniziale lascia fortemente a desiderare, forse troppi pensieri con l'arrivo del terzo impegno settimanale, forse una lettura superficiale, e la lettura a gara in corso è stata addirittura peggiore. Costringe Pellegrini sulla destra e inventa una corsia di sinistra inguardabile, raccogliendo zero da una parte e dall'altra, poi è precipitoso con i cambi e si trova a dover costruire i tre punti con un 11 fantasioso e privo di qualità. In difficoltà, per la prima volta in stagione.