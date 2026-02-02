UDINESE-ROMA: le pagelle. SVILAR "Fuoco amico" 6 - CRISTANTE "Dannoso" 4,5

LAROMA24.IT - Doveva essere la serata delle conferme, ma a Udine è arrivato un brutto passo falso. I giallorossi sono caduti in casa dei friulani con Svilar migliore dei suoi, dato che dice tutto. Cristante e Soulé si sono presi la scena in negativo, nonostante una serata negativa in generale per tutta la squadra. Positive solo le prove di Svilar, su tutti, ed El Aynaoui e Ndicka, sebbene solo a sprazzi. Gasperini si aggiunge ai protagonisti in negativo con una lettura del match che ha lasciato molto a desiderare.

SVILAR 6 - Tra i suoi è l'ultimo a mollare. Difende i pali finché può, fino al fuoco amico che lo taglia fuori su quel calcio di punizione velenoso.

MANCINI 5,5 - Ingenuo in occasione del fallo dal quale nasce il gol dell'Udinese, ma è prezioso quando salva un gol praticamente fatto.

NDICKA 6 - Migliora con il passare dei minuti dopo un inizio complesso. Fatica a leggere Davis, ma complessivamente è il migliore dietro.

HERMOSO 5,5 - Rientro faticoso per lo spagnolo, in una serata nella quale non ha funzionato nulla. Non si lega agli altri componenti della catena di sinistra. DAL 70' GHILARDI 5,5 - Gara complicata vista la necessità di attaccare in avanti.

CELIK 5 - Tanti, troppi errori in fase di appoggio, praticamente dalla metà campo in su. Ininfluente. DAL 79' TSIMIKAS 5,5 - Meglio del compagno turco, ma ci voleva poco. Peccato per l'assist "cancellato".

CRISTANTE 4,5 - Irriconoscibile. Il numero 4 sbaglia tutto, dall'inizio del match alla fine. Nella prima parte di gara spreca malamente tanti palloni potenzialmente pericolosi sulla trequarti avversari. Dannoso.

EL AYNAOUI 6 - La prestazione del compagno di reparto gli fa fare bella figura anche in una serata ordinata. Si fa vedere. DAL 78' PISILLI 5,5 - Voglia e grinta non mancano, ma non bastano.

WESLEY 5,5 - La Roma passa solo dalle sue parti. Buono il link con Pellegrini, peccato per le scelte negli ultimi metri. Non riesce a pungere, ma è il più pericoloso dei suoi.

SOULE 4,5 - Non gli esce nulla. Gasperini gli chiede di prendere per mano la squadra, lui sparisce tra le ombre di una serata senza luci. DAL 78' VAZ 5,5 - La giocata migliore, che avrebbe portato al gol, gli viene cancellata da un fuorigioco.

PELLEGRINI 5 - Funziona bene l'asse con Wesley, ma il numero 7 dialoga solo con il brasiliano. La scintilla con Malen non è ancora scoccata ed è costretto a passare più tempo sulla linea dei centrocampisti che su quella dei trequartisti. DAL 67' VENTURINO 5,5 - L'impatto è frizzante, poi svaria tanto, troppo, fino a uscire del match.

MALEN 5 - Per ora l'eccezione è stata la gara d'esordio. Comincia ad associarsi al resto dei compagni a partita ampiamente inoltrata, ma fra stop sbagliati e scarsa precisione nelle giocate è una serata da dimenticare.

GASPERINI 5 - Le scelte iniziali sono quasi obbligate, ma la Roma fa troppo poco contro un avversario di livello inferiore. Fra le due squadre in campo la big sembrava l'Udinese e questa non può non essere responsabilità. La cosa peggiore, senza dubbio, sono state le sostituzioni, soprattutto il timing, con slot gestiti in maniera curiosa. Stop grave, inaspettato e sanguinoso.