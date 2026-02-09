ROMA-CAGLIARI: le pagelle. MALEN "Killer instinct puro" 8 - PISILLI "Profondamente Gasperiniano" 7

LAROMA24.IT - Tre punti belli, pesanti e per nulla scontati, se si guarda la (lunga) lista degli indisponibili. Gasperini e i suoi ragazzi escono dall'Olimpico al quarto posto e con una prestazione solida, convincente. Spicca, neanche a dirlo, la prestazione di Malen: "Don" ha messo in campo il suo killer instinct e non ha lasciato scampo alla difesa del Cagliari, colpevole di avergli lasciato un metro in diverse occasioni. Molto positiva anche la prestazione, maturissima, di Pisilli. Ora arriva un altro bell'esame e Gasperini potrà scegliere fra tante opzioni diverse, soprattutto con la serenità di una vittoria importante.

SVILAR 6 - Deve fare poco e niente e per una sera va bene così. Sicuro nelle uscite alte nel finale.

MANCINI 6,5 - Assist al bacio per Malen. Aggressivo a tutto campo, anche troppo, come in occasione del giallo.

NDICKA 6,5 - Prestazione solidissima. Ruggisce come un leone dalla trequarti difensiva al cerchio di centrocampo, chiudendo ogni traiettoria.

GHILARDI 6,5 - Continua a crescere, una gara dopo l'altra. Sempre più sicuro palla al piede e difensivamente non ne sbaglia mezza.

CELIK 7 - Ingolfato per 45', poi si scioglie e produce l'assist del 2-0 con un grande spunto individuale. Finisce in crescendo.

CRISTANTE 6 - Tanti passaggi sbagliati, soprattutto nella zona calda offensiva. Dietro tanta legna, innegabile, ma la sua imprecisione frena a lungo i giallorossi. DALL'84' EL AYNAOUI SV

PISILLI 7 - Profondamente e intensamente gasperiniano. Trafigge il Cagliari in continuazione, senza perdere di vista il lavoro difensivo: corre più di tutti e fa solo giocate utili.

WESLEY 7 - Sempre nel vivo della manovra offensiva. Le sgroppate non fanno più notizia, ma l'attenzione e la fase difensiva sono davvero degne di nota. Davanti aveva Palestra e lo ha sofferto solo due volte, nel finale.

SOULE 6,5 - Va a fiammate. Gasperini lo ha detto, non è al meglio, ma l'argentino dà tutto quello che ha, alternando scatti a gestione. DALL'84' VENTURINO SV

PELLEGRINI 6,5 - Dai suoi piedi due palle gol per Ndicka e Ghilardi, ma per l'assist non è serata. Gara di sostanza del numero 7, che con Wesley annulla Palestra. DAL 57' ZARAGOZA 6,5 - Palla al piede non lo prendi. Mai. È entrato e ha subito mostrato l'intero pacchetto: nell'uno contro è davvero un'arma impropria. Bisognerà lavorare su scelte e attenzione difensiva, ma negli ultimi metri fa paura.

MALEN 8 - Il cucchiaio un omaggio a Totti, la doppietta il motivo per il quale Gasperini stravede per lui. Gli basta un metro per rendersi pericoloso e infatit la difesa del Cagliari lo ha sofferto anche solo la pensiero che gli arrivasse la sfera. Killer instinct puro. DALL'84' ARENA SV

GASPERINI 7 - Altri tre punti e il cammino ricomincia. Riaggancia il quarto posto e nel farlo si diverte anche a dare spazio a qualche giovane. Mixa esperienza e freschezza come il migliore dei dj e fa ballare tutto lo Stadio. Bella prestazione, tre punti, forze fresche sulle quali puntare: meglio di così! Dopo una rapida occhiata alla lista degli indisponibili della Roma la partita di questa sera guadagna ulteriore significato.