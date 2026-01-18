TORINO-ROMA: le pagelle. MALEN "Olandese volante" 7,5 - DYBALA "Ecco, questa è la Joya" 7,5

LAROMA24.IT - Finalmente la Roma doma il Toro. I giallorossi la spuntano al terzo duello stagionale e lo fanno grazie all'impatto devastante e immediato del neo acquisto Malen, due volte in gol, una volta fermato dal fuorigioco. Positivo il rientro di Pellegrini, ma a prendersi la scena in attacco è stato Paulo Dybala, tornato a brillare e a fare la differenza tra gol e assist, ricordando chi è davvero, cosa può fare e cosa può dare. Tornato, e bene, Ndicka: alza il muro di fronte a Svilar e lo fa con la continuità a cui aveva abituato tutti i romanisti.

SVILAR 6 - Impegnato in poche occasioni, ma sempre efficace e preciso. Normalità.

MANCINI 6,5 - Niente straordinari oggi, ma si fa vedere con continuità davanti e non sbaglia dietro.

NDICKA 7 - La chiusura in scivolata è da applausi a scena aperta. È mancato, tanto: . Bentornato.

HERMOSO 6 - Purtroppo la sua partita dura poco, ma si disimpegna bene con la palla. DAL 22' GHILARDI 6 - Non sfigura e tiene la barra dritta.

RENSCH 6,5 - Inizia male, rischia in diverse occasioni, poi cresce e trova anche un assist. DAL 76' TSIMIKAS 6 - Timbra il cartellino.

CRISTANTE 6,5 - Con il tridente di oggi deve lanciarsi poco ed è chiamato a una gara più difensiva e tranquilla del solito. Solido, come sempre.

KONE 6,5 - Nel finale di gara aumenta i giri ed entra davvero in partita. Poco presente e determinante nella prima fase di gioco, poi il Torino alza la cresta e lui comincia a dare il meglio, dominando con personalità.

WESLEY 7 - È sempre utile e pericoloso, ma il pericolo potenziale che fa percepire alle retroguardie avversarie è tangibile. Allarmante.

DYBALA 7,5 - Brilla il diamante argentino, come non faceva da tempo. Un assist, due se non fosse stato per il primo fuorigioco, un gol, tante giocate belle e utili. Ecco, questa è la Joya. Finalmente. DAL 76' PISILLI 6 - Entra e si mette a disposizione. Ordinato.

PELLEGRINI 6 - Positivo il rientro del 7. In fase di costruzione fa la differenza, basti riguarda l'azione del primo gol. Poca benzina, come prevedibile dopo la lunga assenza, ma finché dura determina, anche in fase difensiva (4 palle recuperate) . DAL 51' SOULE 6 - La condizione fisica non è la migliore, fa e dà quello che può.

MALEN 7,5 - L'olandese vola: si lancia in profondità e fa felici i trequartisti, segna, due volte, e fa felice Gasp, in più ripulisce palloni ed è sempre pericoloso. Un impatto simile non si vedeva dall'arrivo di Dzeko ed è una gran bella notizia. Olandese volante. DAL 76' VAZ 6 - Cerca di farsi vedere, mettendo in mostra diversi pezzi del repertorio, a partire dallo strappo nel breve. Sfiora l'esordio da sogno.

GASPERINI 7 - Alla fine ha la meglio su Baroni e la corsa Champions prosegue nel migliore dei modi. Da luglio, circa, chiedeva un attaccante come Malen: ecco spiegato il motivo. Il tridente del primo tempo funziona a meraviglia e si sono viste più combinazioni nella prima mezz'ora che nel resto delle partite, quasi. Il lavoro c'è sempre stato, il materiale mancava. Effetto Gasp, in campo e fuori.